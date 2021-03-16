Bakan Elvan: "Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ile bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözümleme birimleri oluşturulmasını arzu ediyoruz."
16.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:16
Bakan Elvan: "Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ile bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözümleme birimleri oluşturulmasını arzu ediyoruz.
Bakan Elvan: "Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ile bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözümleme birimleri oluşturulmasını arzu ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır