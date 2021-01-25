Bakan Elvan: "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik."
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Bakan Elvan: "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik."

25.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:03
Bakan Elvan:

Bakan Elvan: "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik.

Bakan Elvan: "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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