Bakan Elvan: "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik."
25.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:03
Bakan Elvan: "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik.
Bakan Elvan: "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır