Bakan Elvan, "Konyalılar Buluşması"Na Katıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı birleştiğini, Türkiye ile hesabı olan küresel karanlık güçlerin de bu örgütlere ağababalık yaptığını belirterek, "Kim ne yaparsa yapsın, neyin peşinde olursa olsun, Türkiye hiç bir şekilde terörle mücadele etmekten vazgeçmeyecek, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un daveti üzerine Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Konyalılar Buluşması" etkinliğine katılan Elvan, dinamik bir şehir olan Konya'nın Türkiye'nin gelişmesinde ve kalkınmasında diğer şehirlere örnek olacak atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Elvan, Konya'nın dijitalleşmede Sanayi 4.0 alanında öncü illerden biri olacağının altını çizerek, bunun için de kendilerinin her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Bugün Türkiye'nin terör belasıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Elvan, "Terör örgütleri Türkiye'ye karşı birleşiyorlar, milletimizin birliğine, dirliğine saldırıyorlar. Türkiye ile hesabı olan küresel karanlık güçler bu örgütlere ağababalık yapıyor. Kim ne yaparsa yapsın, neyin peşinde olursa olsun, Türkiye hiç bir şekilde terörle mücadele etmekten vazgeçmeyecek, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecektir. Bu mesele milli bir konu olduğu kadar aynı zamanda bir insanlık meselesidir. Fırat Kalkanı Harekatı'nı bunun için yaptık, Zeytin Dalı Harekatı'nı da bunun için yapıyoruz. Bizim devlet, millet olarak duruşumuz gayet net ve açıktır." diye konuştu.

Elvan, bölgedeki huzuru bozdurmayacaklarını dile getirerek, "Bir istikrar, huzur adası olan Türkiye'nin güvenliğinin aynı zamanda insanlığın güvenliği ile eşdeğer olduğunu biliyoruz. Ordumuz bu bilinçle, milletimizin müşterek değerleriyle hareket ediyor." dedi.

Yahya Kemal'in bir şiiri ile Kurtuluş Savaşı'na dikkati çeken Elvan, "O gün istiklal için mücadele eden ordumuz bugün Zeytin Dalı Harekatı ile aynı inanç ve azimle mücadele ediyor. Aynı kahramanlıkla hainlerin üzerine yılmadan yorulmadan kararlılıkla gidiyor. O günün istilacılarıyla bugünün teröristleri arasında hiç bir fark yok. O günün hainleri ile bugünün hainleri arasında da bir fark yok. O gün nasıl muzaffer olmuşsak, Allah'ın izniyle bugün de muzaffer olacağız." ifadelerini kullandı.

Sorgun da "Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük, yaklaşık 10 gün önce Cumhurbaşkanımız YÖK Başkanımıza Konya'ya bir teknik üniversite kurmak için talimatı verdi, bunun için çalışmalara başladık." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Konya Valisi Yakup Canpolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Şeker de katıldı.