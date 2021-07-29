Bakan Elvan: KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz
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Bakan Elvan: KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz

Bakan Elvan: KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Elvan: KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruzHAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs nedeniyle sağlanan ekonomik desteklere ilişin, "Konaklama, yeme- içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2...

Bakan Elvan: KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs nedeniyle sağlanan ekonomik desteklere ilişin, "Konaklama, yeme- içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi. 

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme- içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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