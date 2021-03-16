Bakan Elvan: "Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak."
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Bakan Elvan: "Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak."

16.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:45
Bakan Elvan:

Bakan Elvan: "Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak.

Bakan Elvan: "Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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