Bakan Elvan: "İnşallah kısa bir sürede Afrin'i tamamıyla terör örgütlerinden temizleriz"

KARAMAN - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin'in kısa süre içerisinde teröristlerden temizleneceğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Lütfi Elvan, Ankara'ya dönüş yolunda memleketi Karaman'da kendi adını taşıyan fuar ve kongre merkezinde incelemelerde bulundu. İHA Muhabirine sınır ötesi Zeytin Dalı Harekatını değerlendiren Bakan Elvan, operasyonun başladığı günden bu yana Türk askerinin önemli başarılar elde ettiğini kaydetti. Bakan Elvan, "Hem hükümetimiz hem de Sayın Cumhurbaşkanımız, PKK ve PYD terör örgütlerinin desteklenmemesi gerektiği, bu konuda özellikle PYD'ye verilen desteğin Türkiyemize yönelik çok ciddi tehdit oluşturduğunu defalarca ifade etti. Buna rağmen maalesef müttefikimiz olarak bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri PYD ve PKK terör örgütüne destek vermeye devam etti. Neticede Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bıçak kemiğe dayanmış idi. ve biz bu operasyonu başlattık. Türk milleti çok güçlü bir millettir, güçlü bir devlettir. Ordumuz güçlüdür. Son derece inançlı ve kararlı bir şekilde Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiklerimiz mücadeleyi sürdürüyorlar. Sizlerde gördünüz, PKK, PYD terör örgütü yıllarca orada sığınaklarla ve özellikle bizim müttefik olarak bildiğimiz ülkelerinde desteğiyle çok önemli hazırlıklar yaptıklarını gördük. Tüneller açtıklarını, ağır silahları yerleştirdiklerini gördük. Ama buna rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerçekten terör örgütlerine karşı müthiş bir mücadele sergiledi. Son 9 günde ise çok önemli başarılar elde etti" dedi.

"Afrin'deki en kritik nokta alındı"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, en kritik noktalardan biri olan Burseya Dağını Türk askerinin tamamıyla kontrol altına aldığını, Afrin'in de kısa süre içerisinde teröristlerden temizleneceğini söyledi. Bakan Elvan, "İnşallah bundan sonraki süreç özellikle bu dağın alınmasından sonra daha kolay olacaktır. Tabi ki zor kış şartlarında Mehmetçiğimiz her türlü çabayı, her türlü gayreti gösteriyor. Bu kararlılığı biz askerimizle, subayımızla, en alt rütbedeki erinden, en üst rütbedeki Genelkurmay Başkanımıza varıncaya kadar bu kararlılığı bu inancı görüyoruz. Gerçekten gurur duyacağımız bir ordumuz var. İnşallah kısa bir süre içerisinde de Afrini tamamıyla terör örgütlerinden temizleriz. Bu konuda en ufak bir kaygımız yok. Allah Mehmetçiğimizin önünü açık etsin, onları muzaffer kılsın, Türk Milleti olarak hep birlikte askerimizin arkasındayız" diye konuştu.