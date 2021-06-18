Bakan Elvan'ın Bursa mesaisi
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Bakan Elvan'ın Bursa mesaisi

Bakan Elvan'ın Bursa mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu.

Bursa'ya bir dizi ziyaret için gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ilk durağı BTSO tarafından düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' toplantısı oldu. Elvan ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da tarihi belediye binasında ziyaret etti. Bursa Vergi Dairesi'ne de kısa süreliğine uğrayan Elvan'ın son durağı AK Parti Bursa İl Binası oldu. Çiçeklerle karşılanan Bakan Elvan, burada il yöneticileri ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdikten sonra Bursa'dan ayrılacak. - BURSA

Bakan Elvan'ın Bursa mesaisi
Bakan Elvan'ın Bursa mesaisi
Bakan Elvan'ın Bursa mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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