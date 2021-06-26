BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programının ardından Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.