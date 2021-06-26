BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
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BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programının ardından Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programının ardından Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Valilik ziyareti sırasında bakanlar, şeref defterini imzaladı.

BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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