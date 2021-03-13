İletişim Başkanı Altun: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize...
13.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:52
İletişim Başkanı Altun: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah'tan rahmet, başta sayın bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
İletişim Başkanı Altun: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah'tan rahmet, başta sayın bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı