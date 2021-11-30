Bakan Elvan: Herkesin büyümeden faydalanması temel önceliğimiz - Haberler Ekonomi
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Bakan Elvan: Herkesin büyümeden faydalanması temel önceliğimiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Elvan: Herkesin büyümeden faydalanması temel önceliğimiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.


Bakan Elvan'dan büyüme yorumu: Vatandaşlarımız rahat olsun, herkes en iyi şekilde yararlanacak

Bakan Elvan'dan büyüme yorumu: Vatandaşlarımız rahat olsun, herkes en iyi şekilde yararlanacak

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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