Bakan Elvan: "Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" - Haberler
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Bakan Elvan: "Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Elvan:

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü hatırlatarak, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü hatırlatarak, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçları üzerine yaptığı paylaşımda, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

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