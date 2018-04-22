Bakan Elvan, Hemşehrileriyle Buluştu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Milletimizin dayanışması, bu ülkenin birliği, bütünlüğü, bekası her şeyden önemli. Çok uyanık olmalıyız. Bu milletin bileğini kimse bükemez, bükmeye gücü yetmez." dedi.

Bakan Elvan, Sayıştay Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda Ermenek Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, derneğin, Kamil Ulusu tarafından 59 yıl önce Ankara'ya gelen Ermeneklilere destek olmak ve hizmet etmek amacıyla kurulduğunu belirten Elvan, bu vesileyle birçok Ermeneklinin Ankara'da kaldığını söyledi.

Elvan, Ermenek Kültür ve Yardımlaşma Derneğince yaklaşık 100 üniversite öğrencisine burs verildiğini, dernek üyelerinin dayanışma ruhunu takdir ettiğini dile getirdi.

15 yıl önce Ermenek'in ihtiyaçlarının çok fazla olduğunu anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Mahrumiyetler ilçesi olan bir Ermenek vardı. Kamunun çok fazla yatırımı yoktu Sizlerin yetiştirdiği bir kardeşiniz olarak Allah bizim de önümüzü açtı, farklı sorumluluklar üstlendik. Ermenek'in ihtiyaçlarını gidermek noktasında yoğun çaba harcadık. 85 yılda yapılanları 10 ile çarpsanız bizim 8-10 yılda yaptıklarımızı karşılamaz. Sadece Eğiste Viyadüğü'nün maliyeti 1 milyar liranın üstünde. Alanya ile Ermenek arasındaki bağlantı yolu için 1 milyar lira harcıyoruz. Ermenek önümüzdeki dönemde bir cazibe merkezi olacaktır. Çok güzel bir sahil koridorumuz oluştu. Ermenek'e sahip çıkmalısınız. Akrabalarınızı, komşularınızı alıp hafta sonları Ermenek'e gitmelisiniz."

"Türkiye büyüdükçe düşmanları artıyor"

Elvan, 12 bin nüfuslu Ermenek'in doğalgaz konusunda da sıkıntı yaşamadığını belirterek, "Alt yapı yatırımlarımız gayet iyi. Güzel bir gençlik merkezi yapıyoruz, stat, kültür merkezi, müze yapıyoruz. İhtiyaçları teker teker gideriyoruz. İşsizlik konusundaki problemleri de gidermeye yönelik çalışmalarımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine işaret eden Elvan, şunları söyledi:

"Ermenekli hemşehrilerimizin hassasiyeti, milletimizin hassasiyeti demektir. Fırat Kalkanı Operasyonu, ardından Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Türkiye büyüdükçe düşmanları artıyor. Müttefikimiz dediğimiz ülkeler sınırımızda terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Bu ülke bizim, elbette mücadele edeceğiz. Bu vatanı, bu milleti bölmeye güçleri yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek. Müthiş bir mücadele, müthiş bir diplomasi sergiliyoruz. Ekonomimizin daha da güçlenmesi için yoğun çaba sarfettik. Uluslararası kuruluşların her türlü olumsuz beklentisine rağmen Türkiye yüzde 7,4 büyümeyle G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumuna yükseldi. Milletimizin dayanışması, bu ülkenin birliği, bütünlüğü, bekası her şeyden önemli. Çok uyanık olmalıyız. Bu milletin bileğini kimse bükemez, bükmeye gücü yetmez."