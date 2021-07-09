Bakan Elvan: "(G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir...
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Bakan Elvan: "(G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir...

Bakan Elvan: '(G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir...
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Bakan Elvan: "(G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Bakan Elvan: " (G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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Bakan Elvan: "(G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir... - Haberler Ekonomi
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