Bakan Elvan: "(G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir...
Bakan Elvan: "(G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.
Bakan Elvan: " (G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya