Bakan Elvan: "Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir."
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Bakan Elvan: "Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir."

16.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:10
Bakan Elvan:

Bakan Elvan: "Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Bakan Elvan: "Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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