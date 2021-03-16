Bakan Elvan: "Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir."
16.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:10
Bakan Elvan: "Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.
Bakan Elvan: "Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır