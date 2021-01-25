Bakan Elvan: Faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik
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Bakan Elvan: Faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik

25.01.2021 10:08 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:12
Bakan Elvan: Faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerini bugün yayımlanan tebliğ ile ertelediklerini duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerini bugün yayımlanan tebliğ ile ertelediklerini duyurdu.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik. Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı" dedi.ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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