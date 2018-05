Bakan Elvan: "Esnafa Desteğimiz Artarak Devam Edecek"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, esnaf ve sanatkarlara olan desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Hükümet olarak esnafın ayakta kalabilmesi için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Bakan Elvan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (ESOB) ziyaret ederek, Birlik Başkanı Talat Dinçer ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette Elvan'a Mersin Valisi Ali İhsan Su ile AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'da eşlik etti. Ziyarette konuşan Elvan, "Dikkat ederseniz yüzümde hep bir gülümseme var. Bu neden biliyor musunuz? Çünkü sizleri çok seviyorum, sizlerin samimiyetine inanıyorum. İnsan sevdikleriyle bir arada olunca böyle olurmuş. Burada esnaf temsilcisi arkadaşlarımla bir arada olmaktan son derece mutluyum" diye konuştu.

Hükümet olarak esnafın ayakta kalabilmesi için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade eden Elvan, 2011, 2014 ve 2016-2018 yıllarında esnaf ve sanatkarların borçlarının yeniden yapılandırıldığını söyledi. Elvan, "Sadece bunlar da değil, esnafımızı çok büyük işletmeler karşısında koruyacak uygulamaları da hayata geçirdik. Perakende sektörünü düzenleyen, esnaf ve sanatkarın lehine olan bir çok yenilik getiren düzenlemeyi yasalaştırdık. 2002 yılında esnaf ve sanatkarlar fiili olarak yüzde 47 faizle kredi kullanıyordu. Artık bir yıldan kısa vadeli kredilerde sadece yüzde 4, bir yıldan uzun vadeli kredilerde ise sadece yüzde 5 faizle kredi kullanabiliyorlar. 2002 yılında Halkbank tarafından kullandırılan kredi miktarı Türkiye geneli için 153 milyon lira iken, bugün ise esnafımıza yılda tam 22 milyar liralık kredi kullandırıyoruz. Kepenklerin açık kalması için istihdam edilen her kişinin sigorta primlerini devlet olarak karşılıyoruz. Bunun yanı sıra bir ay senden bir ay benden uygulamasını hayata geçirerek yeni istihdam edilen her personelin maaşını bir ay devletimiz, bir ay işveren ödüyor. Bunun yanı sıra ticari araçlara ÖTV muafiyeti getirdik. Her şey esnafımızın ayakta kalması için" şeklinde konuştu.

Alışveriş merkezlerinde esnaf ve sanatkarlara toplam satış alanının en az yüzde 5'i oranında yer ayrılmasının zorunlu kılındığı bilgisini veren Elvan, alışveriş merkezlerinde geleneksel, kültürel ya da sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere ise rayiç bedelin en fazla dörtte birinden kiraya verilmek üzere toplam satış alanının en az binde üçü oranında yer ayrılmasının sağlandığını kaydetti. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde birden fazla kişi çalışıyorsa, sadece bir kişiden ustalık belgesi alınmasının yeterli olacağını da dile getiren Elvan, "Odaya kayıt sırasında ustalık belgesi veya muadili belgeler artık istenmeyecek. Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya ham madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar sıfır faizli kredi kullanma imkanı getirdik" ifadelerini kullandı.

Başkan Dinçer ise esnaf teşkilatında bu yılın seçim takvimi olduğuna vurgu yaparak, "Birliğimize bağlı tüm odalarımız genel kurularını tamamladı. 60 bin esnafımız sandığa gitti ve hiçbir olumsuz olay olmadan demokrasi örneği içerisinde genel kurularını yaptı. Genel kurularda yüzde 21 oranında değişim yaşandı. Esnaf ve sanatkarlarımız vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir kesimdir. 15 Temmuz hain girişiminde bile esnafımız kendi üzerine düşeni yaptı ve kamyonuyla kepçesiyle sokağa çıktı. Sizlerde esnafın önünü açmak için gayret ediyorsunuz. Esnafı ayakta tutmamız gerek. Esnaf kimseyi çalıştırmazsa dahi kendi çalışıyor. Her esnafın yanında bir kişi çalıştığını düşündüğünüzde istihdama olan katkısı ortaya çıkar. Kepenkler kapanmazsa işsizlik çözülür. Cumhurbaşkanımız 2002 yılında işsizlik sorununa çözüm amaçlı olarak 'benim ülkemde 4 milyon esnaf var. Her birinin yanında iki kişi fazladan istihdam edilse işsizlik sorunu çözülür" demişti. 2002 yılındaki inanç devam ettirilir, esnafın omzundaki yük hafifletilirse işsizlik sorun olmaktan çıkar" dedi.

Bir diğer önemli sorunlarının yetiştirecek kalifiye eleman bulamamak olduğunun altını çizen Dinçer,"4+4+4 sisteminde ilk 4'ten sonra mesleki eğitimin önü açılmalı. Bugün işsizlik çok ama kalifiye de elaman yok. Almanya çıraklık eğitim sisteminin yolunu açarak bu sorunu çözdü. Bizlerinde mutlak suretle ilk 4'den sonra çıraklık eğitiminin önünü açmamız gerekli" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Elvan ve Dinçer, esnaf ziyareti yaptı. - MERSİN