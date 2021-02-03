Bakan Elvan: "Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz"
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Bakan Elvan: "Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz"

03.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:32
Bakan Elvan:

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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