Bakan Elvan: "Ekonomimiz Ordumuz Gibi Sapasağlamdır"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin'e yönelik başlatılan sınır ötesi Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu operasyon başlayınca ekonomi etkilenirmiş şeklinde tartışmalara şahit oluyoruz. Şunu açıklıkla vurgulamak gerekiyor. Ekonomimiz aynı ordumuz gibi sapasağlam ve güçlüdür. Bu konuda en ufak bir kaygınız söz konusu olmasın" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Elvan konuşmasında Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Elvan, son yıllarda hemen sınırın ötesinde olumsuz olaylar yaşandığına dikkat çekerek, terörle mücadele vurgusu yaptı.

Elvan, "Terörle mücadelede taviz vermeden bölgemizde hiçbir karışıklık hiçbir istikrarsızlık kalmayıncaya kadar ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Ulusal güvenliğimizi istikrarımızı tehdit eden her unsurla sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda 5 gün önce terör yuvalarını dağıtmak PKK,PYD,YPG VE DAEŞ gibi terör örgütlerinin bölge halkına yönelik zulmüne son vermek maksadıyla 'Zeytin Dalı' operasyonunu başlattık" dedi.

"Türkiye başkaları gibi ikili oynamayacak"

Bakan Elvan, terör gruplarıyla onları yok edene kadar mücadeleye devam edeileceğinin altını çizerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)ile birlikte kararlı bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Dört bir koldan bu terör belasını üzerine çöküyoruz. Bu tehditler ortadan yok edilene kadar kimin ne dediğine bakmadan temizlik yapmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişimine yeltenen FETÖ'cü teröristlerden Güneydoğu sınırımıza terör koridoru oluşturmak isteyenlerin aynı yerden beslendiğini milletimiz çok iyi biliyor. Türkiye başkaların gibi ikili oynamayacak kaynağı kim ve ne olursa olsun bütün terör gruplarıyla onları yok edene kadar mücadelesine devam edecektir. Bu vesileyle Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Operasyonda görev alan tüm kardeşlerimize ve ordumuza Allah güç versin kuvvet versin. Bu operasyon başlayınca ekonomi etkilenirmiş şeklinde tartışmalara şahit oluyoruz. Şunu açıklıkla vurgulamak gerekiyor. Ekonomimiz aynı ordumuz gibi sapasağlam ve güçlüdür. Bu konuda en ufak bir kaygınız söz konusu olmasın" diye konuştu.

"Terör yuvalarını dağıtırken, ekonomimizi büyüteceğiz"

Bir yandan terör yuvalarını dağıtırken diğer yandan da ekonomiyi büyütmeye devam edeceklerini belirten Elvan, "Daha dün devam eden operasyona rağmen borsamız rekor kırdı. Tüketici güven endeksi 8 ayın zirvesinde üstelik yüzde 11.1'lik artışla neticelendi. 2017 yılı içinse yüzde 7'nin üzerinde büyüme beklentimiz var. 2018 yılında bu büyüme performansımızı göstermeye devam edeceğiz. Bu noktada özellikle yatırımcılarımızın desteklenmesi noktasında gereken her türlü desteği vereceğiz. Hedefimiz yatırım, üretim, ihracat" şeklinde konuştu. - İSTANBUL