Bakan Elvan: Ekonomik reform çalışmalarında sona geldik
HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'ekonomik reform' çalışmalarında sona gelindiğini, reform politikalarının detaylarının mart ayının ikinci haftasında paylaşılacağını duyurdu.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'ekonomik reform' çalışmalarında sona gelindiğini, reform politikalarının detaylarının mart ayının ikinci haftasında paylaşılacağını duyurdu.
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı