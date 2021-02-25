Bakan Elvan: "Ekonomik reform çalışmalarımızda sona geldik"
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Bakan Elvan: "Ekonomik reform çalışmalarımızda sona geldik"

25.02.2021 08:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:46
Bakan Elvan:

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak." ifadelerini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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