Bakan Elvan Ekonomik Büyümede Dünya Lideri Koltuğuna Oturduk

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1'lik bir ekonomi büyüme oranı ile küresel ölçekte dünya lideri koltuğuna oturduğunu söyledi.

Bakan Elvan, Mersin'in Mezitli ilçesinde AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı'nın 4'ncü olağan kongresine katıldı. 'Mersin'in gururu Lütfi Elvan' sloganı ile salona geçen Elvan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve saldırıların olduğunu belirten Elvan, Türkiye olarak güçlü olmak, beraber olmak zorundayız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları ve saldırıları görüyoruz. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin tam bağımsız ve güçlü olması için, dünyada söz sahibi olması için çalışacağız. Acaba bize neden saldırıyorlar Çünkü Türkiye mazlumların, darda kalmışların, mağdurların umudu olmuştur. Haksızlığa, zulme karşı her zaman ilk ses veren Türkiye olmuştur dedi.

BM Genel Kurulu'nda Kudüs konusunda alınan karar için BM'yi tebrik eden Elvan, ABD hukuksuz bir şekilde BM'nin kararlarını hiçe sayarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etti. İlk tepki Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanımız bu kararın kabul edilemeyeceğini ilan etti. Dik bir duruş sergileyerek konuyu BM'ye taşıdı. Genel Kurul'da tarihi bir karar çıktı.128 ülke tüm tehditlere rağmen dimdik ayakta durdu, güçlünün değil haklının yanında yer aldı. Tüm ülkeleri tebrik etmek istiyorum. 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünün bir kez daha ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu. Filistin hiçbir zaman yalnız değildir. Türkiye var oldukça Filistin de var olacaktır diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomi büyümede dünya lideri koltuğuna oturduğuna dikkat çeken Elvan, şunları söyledi Ekonomimiz bütün olumsuz beklentileri altüst ederek, uluslararası kuruluşları şaşırtarak başarılı bir yılı geride bıraktı. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1'lik bir büyüme oranı olarak bir rekora imza attık. Küresel ölçekte ekonomik büyümede dünya lideri koltuğuna oturduk. 9 aylık büyüme oranımız yüzde 7,4. İnşallah 2017 yılının tamamı için yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı göstereceğiz. Kim ne derse desin Türkiye ekonomide başarılı hikayeler yazmaya devam edecektir.