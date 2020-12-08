Bakan Elvan'dan uluslararası yatırımcılara çağrı
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Bakan Elvan'dan uluslararası yatırımcılara çağrı

08.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:47

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunduğunu belirterek, "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunduğunu belirterek, "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık." dedi.

Elvan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Bakan Elvan'dan uluslararası yatırımcılara çağrı
Bakan Elvan'dan uluslararası yatırımcılara çağrı
Bakan Elvan'dan uluslararası yatırımcılara çağrı
Bakan Elvan'dan uluslararası yatırımcılara çağrı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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