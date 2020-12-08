Bakan Elvan'dan uluslararası yatırımcılara çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunduğunu belirterek, "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık." dedi.