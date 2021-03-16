Bakan Elvan: "Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi."
16.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:20
Bakan Elvan: "Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi.
Bakan Elvan: "Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır