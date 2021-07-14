Bakan Elvan Çinli yatırımcılarla görüştü Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, farklı sektörlerden Çinli yatırımcılarla buluştuklarını belirterek, "Reform programımız, yerel paralarla ticaret, yüksek teknoloji yatırımları, kuşak ve yol girişimi konularını masaya yatırdık.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, farklı sektörlerden Çinli yatırımcılarla buluştuklarını belirterek, "Reform programımız, yerel paralarla ticaret, yüksek teknoloji yatırımları, kuşak ve yol girişimi konularını masaya yatırdık." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, Çin'in uluslararası yatırım yapan şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, farklı sektörlerden Çinli yatırımcılarla buluştuklarına dikkati çekerek, "Reform programımız, yerel paralarla ticaret, yüksek teknoloji yatırımları, kuşak ve yol girişimi konularını masaya yatırdık. Reel sektör öncülüğünde büyümek için, ekonomi diplomasisini en verimli şekilde kullanacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre ise Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in ev sahipliğinde düzenlenen ve Çinli uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda Elvan, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, katılımcılara ülkedeki yatırım fırsatlarını anlattı.

Türkiye'de 1100'ün üzerinde Çinli şirketin faaliyet gösterdiğini kaydeden Elvan, son dönemde başta teknoloji şirketleri olmak üzere Çinli yatırımcıların ülkeye artan ilgisini memnuniyetle takip ettiklerini bildirdi.

"Şimdi, yatırımları daha da büyütmenin zamanı"

Bakan Elvan, reel sektör öncülüğünde bir büyümenin peşinde olduklarına, bu noktada da asla yerli ve yabancı yatırımcı ayrımı yapmadıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çin sermayeli şirketlere ülkemize sundukları katma değer için teşekkür ediyoruz. Sizlerle yakın temasta kalmayı son derece önemsiyoruz. Şimdi, zaman, yatırımları daha da büyütmenin, yeni fırsatlar oluşturmanın ve hatta üçüncü ülkelerde de iş birliğimizi daha da geliştirmenin zamanı."

Beklentilerinin Çinli şirketlerin Türkiye'de daha fazla yatırım yaparak kazan kazan prensibi çerçevesinde 2 ülkenin ekonomik aktivitelerine katkıda bulunması olduğunu vurgulayan Elvan, yerel paralarla ticareti de son derece önemsediklerini belirtti.

Elvan, Türkiye'nin ekonomi politikalarının yönünün de hedefinin de belli olduğunu, ekonomi politikalarında "Ortodoks yaklaşımının" da uygulanmaya devam edileceğini anlattı.

"Türkiye 2021'i program hedeflerinin üzerinde bir büyümeyle kapatacak"

G20 ülkeleri arasında Çin ve Türkiye'nin 2020'yi büyümeyle kapatan 2 ülke olduğunu anımsatan Elvan, ekonomideki toparlanmanın bu yıl da devam ettiğini bildirdi. Elvan tüm öncü göstergelerin canlı bir ekonomiyi ortaya koyduğunu, Türkiye'nin 2021 yılını, program hedeflerinin üzerinde bir büyüme oranıyla kapatacağını ifade etti.

Elvan, iç talebi de yakından takip ettiklerini, ekonomideki aşırı ısınmayı önlemek için makro ihtiyati tedbirleri uyguladıklarını kaydetti.

Ekonomide liberal ve rekabetçi piyasa kurallarından asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Elvan, bu ilkeleri odağa alarak "Ekonomi Reform Programı"nı hayata geçirdiklerini, burada yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesiyle Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme patikasına kavuşacağını anlattı.

Bakan Elvan, konuşmasının ardından, toplantıya katılan üst düzey yöneticilerin Türkiye ekonomisi ve ülkedeki yatırım imkanlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır