Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi
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Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi

Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldiHAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini belirterek, "Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" dedi.

Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini belirterek, "Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" dedi.

Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından Türkiye'nin ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyümesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Elvan, "İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için, düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" dedi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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