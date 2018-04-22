Bakan Elvan: "Bu Vatanı ve Milleti Bölmeye Güçleri Yetmeyecek"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "NATO'nun bir üyesiniz ama müttefikimiz dediğimiz ülkeler sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Mücadele etmeyelim mi? Bu ülke bizim, elbette ki mücadele edeceğiz. Türkiye'yi tehdit etmek için o terör koridorunu oluşturuyorlar. Bu vatanı ve milleti bölmeye güçleri yetmeyecektir" dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, Ermenekliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı. Sayıştay Gölbaşı Tesislerinde düzenlenen programda konuşma yapan Elvan, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Sınırda bir terör koridoru oluşturulmak istendiğini ve bu koridoru engellemek için Afrin'e operasyon düzenlendiğini anımsatan Elvan, "Türkiye güçlendikçe, büyüdükçe, Türkiye'nin düşmanı artacaktır. NATO'nun bir üyesiniz ama müttefikimiz dediğimiz ülkeler sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Mücadele etmeyelim mi? Bu ülke bizim, elbette ki mücadele edeceğiz. Türkiye'yi tehdit etmek için o terör koridorunu oluşturuyorlar. Bu vatanı ve milleti bölmeye güçleri yetmeyecektir. Müthiş bir mücadele sergiliyoruz. Önümüzdeki süreç çok önemlidir. Milletimizin birliği, bütünlüğü ve dayanışması her şeyin üstündedir. Biz her şeyi yaparız, hür türlü yatırımı bu ülkenin kalkınması için, gelişmesi için yaparız. Ama hepsinden önemlisi bu ülkenin dirliği, birliği, bütünlüğüdür. Aslında 15 Temmuz darbe girişimi ile bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalıştılar ama beceremediler. Çünkü 80 milyon vatandaşımız sokaklarda bu milletin birliği, bütünlüğü, demokrasimiz için göğsünü tanklara, toplara, silahlara siper etti" diye konuştu.

Bir taraftan terörle mücadele edilirken diğer taraftan da ekonominin güçlenmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Elvan, "Geçen yıl tüm uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin artık yüksek bir büyüme performansı gösteremeyeceğini, yüzde 2'ler civarında ancak büyüyebileceğini ifade ettiler. Ama 7,4 gibi bir büyüme performansı gösterdik. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik. Bir taraftan terör ve teröristler ile mücadele ediyorsunuz, Afrin'de savaşıyorsunuz; diğer taraftan da ekonomiyi büyüten bir çalışma gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA