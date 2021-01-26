Bakan Elvan açıkladı: Faaliyetlerine ara veren mükelleflerin vergileri ertelendi
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Bakan Elvan açıkladı: Faaliyetlerine ara veren mükelleflerin vergileri ertelendi

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:32
Bakan Elvan açıkladı: Faaliyetlerine ara veren mükelleflerin vergileri ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, faaliyetlerine ara veren mükelleflerin vergilerinin ertelendiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, faaliyetlerine ara veren mükelleflerin vergilerinin ertelendiğini açıkladı.

Bakan Elvan, "Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik.

Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık."

Kaynak: Tourism Today

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