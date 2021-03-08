Bakan Elvan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kadına yönelik her türlü şiddeti kınadığını belirterek, "Kadına el kaldıranları lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman özverileri, fedakarlıkları ve başarıları ile ülkemizi, milletimizi ve bizleri yücelten, baş tacımız annelerimiz, bacılarımız, kızlarımızın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, kadına el kaldıranları lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır