Bakan Elvan: "28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "28 Şubat süreci"nin demokrasi tarihinde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biri olduğunu bildirdi.