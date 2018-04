Bakan Elvan: "20 Milyar Dolarlık Nükleer Yatırım, Türkiye'nin En Büyük Yatırımı"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 20 milyar dolarlık nükleer yatırımının, Türkiye'nin en büyük yatırımı olduğunu söyledi.

2019-2023 yıllarını kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı Hazırlıkları Samsun'da yapılan toplantı ile devam etti. Yerel düzeyde gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğinde ve 11. Kalkınma Planı hazırlıkları ile ilgili olarak yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın başkanlığında yedi coğrafi bölgede il valilerinin, il belediye başkanlarının, üniversite rektörlerinin ve meslek örgütlerinin başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda kalkınma hamlesine yapılacak katkılar görüşüldü. Programda konuşan Bakan Elvan, Türkiye'nin kalkınma hamleleriyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının açılışında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, kalkınma için il olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

"20 milyar dolarlık nükleer yatırım, Türkiye'nin en büyük yatırımı"

Rusya ile birlikte yapılacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye'nin en büyük yatırım hamlesi olduğunun altını çizen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Her bir coğrafi bölgemizde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Türkiye olarak ülkemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ederken, diğer taraftan da terörle mücadeleye amansız bir şekilde devam ediyoruz. Dün Türkiye için çok önemli bir yatırımın temelini attık. Bana göre Türkiye'nin kalkınma sürecinin tetikleyicisi olan bir yatırımın temelini attık. Türkiye'nin en büyük yatırımı, tam 20 milyar dolarlık bir yatırım. Türkiye'yi özellikle nükleer alanda söz sahibi yapacak, bu teknolojiye sahip olmasını sağlayacak olan çok önemsediğimizi ve çok önemli bir yatırım. Nükleer teknoloji hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan biz, Cumhurbaşkanımızın ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in beraberce temelini attığı yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz. Türkiye'nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"İhracatta 160,4 milyar dolar ile rekor bir seviyeye ulaştık"

2017'de Türkiye'nin yüzde 7,4'lük bir büyüme performansı gösterdiğini hatırlatan Bakan Elvan şöyle devam etti: "Bu çok önemli ve ciddi bir başarıdır. Türkiye olarak biz, 2017 yılında G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alarak en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik. Dünyada ise İrlanda'dan sonra ikinci sırada yer aldık. Bu şunu ifade ediyor: Oldukça sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyor. Bazı kesimler Türkiye'nin 2017 yılında sağlıklı büyümediğini, hatta hormonlu büyüdüğünü ifade edenlere en güzel cevap, Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın ve sağlamış olduğu yatırımların büyümeye katkısıdır. Yine 2017 yılımız ihracat performansı açısından önemli bir yıl oldu. İhracatımızı 157 milyar doların üzerine çıkardık. 2018'de de ihracattaki güçlü performansımız devam etti ve 2018'in ilk çeyreğinde ihracatımızda yüzde 9'luk bir artışla 160,4 milyar dolar ile rekor bir seviyeye ulaştık. Mali disiplini alsa elden bırakmadık, asla taviz vermedik. Bütçe açığımızın milli gelire oranı orta vadeli programımızda 2017 için yüzde 2'iydi. Biz yüzde 1,5'luk bir performans gerçekleştirdik. Yani beklenenden yüzde 0,5 daha düşük bir bütçe açığını 2017 yılında gerçekleştirdik. İstihdamda ise Aralık sonu itibariyle 1 milyon 635 bin kişilik ilave istihdam sağladık. İstihdam oluşturma oranında Türkiye dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor. Bankacılık yapısı da oldukça sağlam. Unutmayalım ki biz çok zor zamanlarda bu başarıları yaşadık. Bir taraftan terörle mücadele edeceksiniz, yedi düvele karşı mücadele edeceksiniz, bu terör örgütlerine karşı mücadele edeceksiniz ama diğer taraftan da ekonomide dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alacaksınız. Bu kolay bir iş değil ama hükümetimiz bunu başardı. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, dik duruşu ve bu konuda oluşturduğu güçlü siyasi istikrar ülkemizin önünü daha da açmıştır. Bundan sonraki süreçte de açacaktır. İçeride ve dışarıda çok büyük mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi milletimiz için, yarınlarımız için veriyoruz. Ekonomide, diplomaside ve askeriyede de emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Şer odaklarına ve ülke düşmanlarına ve her türlü mesnetsiz iddialarla bizlere karşı taarruza geçenlere en iyi cevabı her alanda veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğiz."

"Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecek"

Türkiye'nin içte ve dışta çok ciddi bir mücadele verdiğine dikkat çeken Elvan, "Bu mücadeleyi milletimiz için, yarınlarımız için veriyoruz. Ekonomide, diplomaside ve askeriyede de emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Şer odaklarına ve ülke düşmanlarına ve her türlü mesnetsiz iddialarla bizlere karşı taarruza geçenlere en iyi cevabı her alanda veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğiz. Karamsar tablo çizenlerin beklentilerini Allah'a çok şükür boşa çıkararak ekonomik ve toplumsal istikrardan hiçbir şekilde taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Güçlü siyasi iradesi, dinamik özel sektörü ve çalışkan milletiyle Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"81 ilimizde birinci öncelikli alan eğitim"

11. Kalkınma Planı'na değinen Elvan, "Her alanda kaliteyi artırmak zorundayız. Bunun için insan kaynaklarını daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İnsana daha fazla odaklanmamız lazım. Sahada yaptığımız çalışmalarda 81 ilimizde birinci öncelikli alan eğitim, daha sonra ulusal güvenlik konusu, üçüncü ise -bana biraz beklediğimin üzerinde bir sıralamada geldi- tarım ve kırsal kalkınma. 74 ilimizde öncelikle alan olarak ortaya çıkıyor. Dördüncüsü istihdam, beşincisi ise teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim. Ortaya çıkan 17 öncelikten ilk 5'i bunlar" bilgilerini verdi.

"Önümüzde mutlaka her ilimiz için bir yol haritası olmalı"

"Önümüzde mutlaka her ilimiz için bir yol haritası olmalı" diyen Bakan Elvan konuşmasını şöyle tamamladı: "Kalkınma ajanslarımız var. Kalkınma ajanslarını bu amaç doğrultusunda kullanmalıyız. Ajanslar bir anlamda önünüzdeki yol haritasının önünü açacak olan enstrümanlar olmalı. Ajansları çok daha etkin kullanmalıyız. Ajansların temel amacı bir şekilde değişik şirketlere, sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak değil. Ajansların amacı o yörenin, o bölgenin kalkınmasını sağlayacak bir yol haritasını ortaya koyması ve o yol haritasının gerçekleşmesi için atılması gereken adımların belirlenmesi ve gerektiği noktalarda da mali olarak bir miktar destek verilmesi. Bir anlamda ajanslar o illerde o bölgelerde şemsiye kuruluş görevi üstlenmeli ve ilgili birimleri yönlendirmeli."

