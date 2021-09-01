Bakan Elvan: "2. çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi"
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Bakan Elvan: "2. çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi"

Bakan Elvan: '2. çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik büyümesinin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik büyümesinin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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