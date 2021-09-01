Bakan Elvan: "2. çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Elvan: "2. çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi"

Bakan Elvan: '2. çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik büyümesinin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik büyümesinin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.
Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.
Büyüme rakamları açıklandı (1)
Büyüme rakamları açıklandı (1)
Son Dakika: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mehmet Nuri Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Mesut Akusta
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakan Elvan: "2. çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:24:10. #1.16#

title