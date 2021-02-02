Bakan Elvan: 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvurduğunu, bu kapsamda 110 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvurduğunu, bu kapsamda 110 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını açıkladı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020'de başlayıp 1 Şubat 2021'de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı