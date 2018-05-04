Bakan Duyurdu! Trafikte Makas Atanlara Büyük Ceza Geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

"ÜLKEDE ÜÇ ANA CAN KAYBI NOKTASI BULUNUYOR"

Burada bir konuşma yapan Soylu, ülkede terör, uyuşturucu ve trafik olmak üzere üç ana can kaybı noktası bulunduğunu belirterek, bu sorunlarda sıfır can kaybı seviyesine ulaşmadan "başarılıyız" demenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

"'TRAFİK GÜVENLİĞİ UYGULAMA POLİTİKA BELGESİ' OLUŞTURULUYOR"

Trafik konusunda en çok önemsediği konunun can kayıplarını kanıksama olduğuna işaret eden Soylu, Bakanlık olarak "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" oluşturduklarını, bu doğrultuda görevli personel sayısı, teknolojik kabiliyetler ve birimler arasındaki entegrasyonu artırdıklarını anlattı.

MAKAS ATANLARA CEZA YOLDA

Soylu, "Özellikle tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

Trafik kazalarının sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların ortak aklıyla ortaya koyacakları politikalar sayesinde azaltılabileceğine işaret eden Soylu, toplantının bu soruna katkıda bulunacağı düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.

YÜZE YAZILAN CEZA ORANI YÜZDE 32'YE ULAŞTI

Politika belgesi kapsamında hayata geçirilen maket trafik ekipleri uygulamasıyla maketlerin konulduğu bölgelerdeki kazalarda yüzde 17,5 azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, yaptığımız çalışmalarla yüze yazılan ceza oranını yüzde 19'dan yüzde 32'ye, plakaya yazılan ceza oranını da 81'den 68'e çekmeyi başardıklarını aktardı.

Soylu, cezaların yüze yazılmasının artmasıyla tebligat masraflarının 2016'da 110 milyon iken geçen yıl 83 milyona düştüğünü kaydetti.

TRAFİK DENETLEME NOKTALARI OLUŞTURULDU

Soylu, konuyla ilgili 9 Nisan'da yeni bir uygulama başlattıklarına işaret ederek, "Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda özellikle otobüslere yönelik ve diğer araçlara yönelik trafik denetleme noktaları oluşturduk. İlk örneğini Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık D-100 ve D-750 karayolu üzerinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Belli bir plan dahilinde bu noktalarımızın da sayısını arttıracağız." dedi.