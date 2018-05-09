Bakan Duyurdu: Amazon ve Alibaba Yatırım İçin Türkiye'ye Geliyor

Bloomberg'e konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Elektronik ticaret konusunda Türkiye'de büyük bir imkan var, bu imkanı kullanmak istiyoruz" derken, "Alibaba, Amazon dahil olmak üzere birkaç uluslararası firma Türkiye'de faaliyet göstermek istiyorlar. Bakanlığımızla görüşmeler yapılıyor. İki firmayla ben de bizzat görüştüm. Bir takım yasal düzenlemeler veya iyileştirmeler istiyorlar. Arkadaşlarımız bunları teknik anlamda çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"GÜMRÜKLERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPMAMIZ LAZIM"

Şirketlerin Türkiye'de kuracakları temsilcilikler aracılığıyla bölgeye dağıtım yapmak istediklerini anlatan Tüfenkci, "Onun için bizim gümrüklerle ilgili bir takım düzenlemeler yapmamız, lojistik altyapısını güçlendirmemiz, elektronik ortamı daha düzgün kurmamız lazım" dedi.

Tüfenkci elektronik ticaretle ilgili ayrıca önümüzdeki günlerde bir sektör çalıştayı da düzenleyeceklerini söyledi.