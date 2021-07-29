Bakan Dönmez yıl sonunda keşif amaçlı bir sondaj daha yapabileceklerini söyledi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervlerinin keşfi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında Karadeniz'deki mevcut pozisyonumuza göre daha batıda bir sahada keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervlerinin keşfi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında Karadeniz'deki mevcut pozisyonumuza göre daha batıda bir sahada keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz." dedi.

Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı yayınla bağlandığı TRT Haber'de, Karadeniz'deki gaz keşfi ve Türkiye'nin enerji projelerine ilişkin değerlendirmesinde, Sakarya Gaz Sahası'nın 11 bin kilometrekare alanda bulunduğunu ve buradaki sismik çalışmaları bitirdiklerini söyledi.

Sakarya Gaz Sahası alanı içinde keşif yapılan alanın 320 kilometrekare olduğunu dile getiren Dönmez, "Burası büyük bir saha, Karadeniz'de aranacak daha çok yer var. İşin jeolojisini iyi okumak zorundayız." diye konuştu.

Dönmez, Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp gazın vatandaşla 2023 yılında buluşturulacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birincil enerji kaynakları açısından baktığımızda ihtiyaç duyduğumuz enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Ağırlıklı kalemde petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz var. Doğal gazın yüzde 98'ini ithal ediyoruz. Yıllık 50-55 milyar metreküp doğal gaz tüketimimiz var. Yapacağımız üretimi ne kadar artırırsak o kadar az ithal etmiş olacağız. Yapılan çalışmalarla Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi oldu. Hiç dışarıdan gaz almadığımızda 10 yıl bize yetecek kadar gazı burada keşfetmiş durumdayız.

Ancak keşifler devam ediyor. Bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında Karadeniz'deki mevcut pozisyonumuza göre daha batıda bir sahada keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz. Buradaki imkanların önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarla artacağını öngörüyoruz. Bugünden rakam söylemek doğru olmaz. Karadeniz doğal gaz potansiyeli içeriyor. Bulduğumuzun 2 ya da 3 katı doğal gaz neden olmasın diyoruz. Burada yeni bir modelle çalışıyoruz. Bu çalışmalar dışa bağımlılığımızı azaltmış olacak."

"Denizlerde çalışmalar devam ediyor"

Bakan Dönmez, 3 yılda filoya son derece modern, en son teknolojide yapılmış 3 sondaj gemisi dahil ettiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Filoda bir dördüncü gemi daha olur mu sorusunu değerlendiriyoruz. Dördüncüsü de olabilir. Özellikle buradaki keşiften sonra, 2023'te bu gazı karaya götürebilmek için sahanın geliştirilmesi, üretime hazırlanmasına ilişkin bir iş planı yaptık. Bu kapsamda da bu gemilerin bir sondajı açma süresi, sondaj sonrasında tamamlama, üretime hazırlık işlemleri gibi bir iş takvimiyle ilerliyor. Şimdi Yavuz Gemisi'ni de buraya intikal ettireceğiz. Dolayısıyla 3 gemi bu bölgede daha hızlı şekilde çalışmış olacak. Dördüncü gemiyi de ya satın alma ya da kiralama yöntemiyle tedarik etmeyi planlıyoruz. Uzunca bir süredir görüşmeleri de yapılıyor."

Ekonomik olması açısından az kullanılmış, işletme kabiliyeti yüksek gemileri tercih ettiklerini aktaran Dönmez, "Eskisi, yenisi ayırt etmiyor, aynı işleri yapabiliyoruz zaten. Yani bir dördüncüsü de olabilir. Ama satın alma mı olacak, kiralama mı olacak, onu yakın gelecekte öğrenmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, enerji faaliyetlerinde kullanılan bu gemilerin dünyanın her yerinde çalışabileceğine işaret ederek, "TPAO bir alt şirketi vasıtasıyla özellikle bu denizdeki servisleri yürütüyor. Şimdi bize yurt dışından da gerek sismik araştırmalarla alakalı gerekse sondaj çalışmalarıyla alakalı istekler geliyor. 'Bize de sondaj yapar mısınız?' diye talepler geliyor. Çünkü onlar da görüyorlar dünyada TPAO bu alanda belki adı geçen 5-10 firmadan birisi olacak. Böyle bir iş imkanı var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay