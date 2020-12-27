Bakan Dönmez: "Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz"
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Bakan Dönmez: "Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz"

27.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:10
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından, Lityum Karbonat'ın kullanım alanlarının anlatıldığı 1 dakikalık video paylaştı.

Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde 100 yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek. Bu yöntemle lityum üretiminin Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk olma özelliği bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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