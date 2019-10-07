Bakan Dönmez yerli teknolojide gelinen noktaya dikkat çekti

Bakan Dönmez yerli teknolojide gelinen noktaya dikkat çekti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var.

07.10.2019 11:35
Bakan Dönmez yerli teknolojide gelinen noktaya dikkat çekti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bir zamanlar bu işleri yapabilmek için finans sağlayamayan teknik alt yapısı olmayan Türkiye nerede, 2 sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almaya çalışan ve Doğu Akdeniz'de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et