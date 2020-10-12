Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: "Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikli otomobiller, telefonlar ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını duyurdu.