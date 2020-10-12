Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: "Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak"
12.10.2020 21:07 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:08
Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikli otomobiller, telefonlar ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikli otomobiller, telefonlar ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını duyurdu.
Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu