Bakan Dönmez: Yerli kaynaklardan elektrik üretimi ilk 5 ayda yüzde 66 oldu ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 66 olduğunu açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 66 olduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun vadeli yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 24 Mayıs'taki günlük rekorun ardından geçen yıl yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 66 oldu. Hedef net: Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir" dedi.

Bakan Dönmez'in paylaştığı tabloda ise toplam elektrik üretimindeki oran şöyle: "Yerli kömür yüzde 13,8, rüzgar yüzde 8,8, jeotermal yüzde 3,6, hidrolik yüzde 34,3, güneş yüzde 3,5, biyokütle yüzde 1,8, diğer yüzde 02, toplam yerli ve yenilebilir yüzde 66."

Kaynak: DHA