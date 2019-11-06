Bakan Dönmez: "Yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör işbirliğiyle büyük bir sıçrama kaydettik"

Bakan Dönmez: "Yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör işbirliğiyle büyük bir sıçrama kaydettik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkması Bakan Dönmez'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı.

06.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:52
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkması

Bakan Dönmez'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Bakan Dönmez: "Yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör işbirliğiyle büyük bir sıçrama kaydettik"
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