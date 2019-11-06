Bakan Dönmez: "Yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör işbirliğiyle büyük bir sıçrama kaydettik"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkması Bakan Dönmez'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı.
06.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:52
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkması
Bakan Dönmez'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı. (1)
Kaynak: AA
VİDEO: Bakan Dönmez: "Yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör işbirliğiyle büyük bir sıçrama kaydettik"