Bakan Dönmez, yeni keşfedilen gazın yakıldığı görüntüleri paylaştı
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Bakan Dönmez, yeni keşfedilen gazın yakıldığı görüntüleri paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci keşfi olan doğal gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından yakıldığı görüntüleri paylaşarak, Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci keşfi olan doğal gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından yakıldığı görüntüleri paylaşarak, Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak dedi.

Bakan Dönmez, Karadeniz'de Amasra-1 kuyusunda keşfedilen 135 milyar metreküplük gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından ilk defa yakılmasına ilişkin test görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Dönmez, yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak dedi.

Bakan Dönmez, yeni keşfedilen gazın yakıldığı görüntüleri paylaştı
Bakan Dönmez, yeni keşfedilen gazın yakıldığı görüntüleri paylaştı
Bakan Dönmez, yeni keşfedilen gazın yakıldığı görüntüleri paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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