Bakan Dönmez: "Yeni bir rekora daha imza attık" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık." (İHA) Kaynak: İHA