Bakan Dönmez: "Yeni bir rekora daha imza attık"
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Bakan Dönmez: "Yeni bir rekora daha imza attık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor.

Bakan Dönmez:
26.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:55

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık."

(İHA)

Kaynak: İHA

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