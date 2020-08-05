Bakan Dönmez: YEKA ile yerli ve yenilenebilir enerjide yeni sayfa açacağız
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Bakan Dönmez: YEKA ile yerli ve yenilenebilir enerjide yeni sayfa açacağız

ENERJi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ile yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 megawatt arasında değişen 74 yarışma düzenleyeceğiz" dedi.

Bakan Dönmez: YEKA ile yerli ve yenilenebilir enerjide yeni sayfa açacağız
05.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:08

ENERJi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ile yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 megawatt arasında değişen 74 yarışma düzenleyeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını her geçen yıl biraz daha artırdığı, çatılarda ayrıca güneş enerjisi kollektörleri (gün ısısı) ile sıcak su üretiminde dünya 3'üncülüğüne yükseldiği bildirildi. Türkiye'nin Çin ve ABD'nin ardından sıcak su eldesinde güneşten en fazla yararlanan ülke olduğu, yıllık 200 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağladığı kaydedildi. Yapılan düzenlemeler ile ekonomik yapılabilirliği daha cazip hale getirilen çatı ve cephelerde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu sayesinde kendi elektriğini güneşten üreten haneler, sanayi tesisleri ve tarımsal faaliyetlerin her geçen gün artığı belirtilen açıklamada, "Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında fotovoltaik güneş panellerinin yerli üretiminin ve yerliliğinin de her geçen gün arttığı Türkiye'de çatılarda kurulan fotovoltaik güneş enerjisi panellerinin kapasitesi 270 megawattı geçti. Güneşten elektrik üretmenin yanı sıra, termal güneş enerjisi kollektörleri ile sıcak su üretiminde ise, Türkiye, Çin ve ABD'nin ardından dünya üçüncülüğüne yerleşti. Türkiye'yi ise, sırasıyla Almanya, Brezilya, Hindistan, Avusturalya, Avusturya, İsrail ve İtalya takip ediyor. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2 bin 741 saat (günlük ortalama 7,5 saat) yıllık ortalama gelen güneş enerjisi bin 527 kilowatt saat metrekare yıl ile Türkiye'nin güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini artırma potansiyeli oldukça yüksek" denildi.

900 BİN TON PETROL TASARRUFU Türkiye'de güneş enerjisinden sıcak su üretimine yönelik olarak halihazırda 22 milyon metrekare panel alanı kurulduğu belirtilerek, açıklamada şunlar kaydedildi:  "Bu alana karşılık yıllık 900 bin TEP (ton eşdeğer petrol) değerinde enerji güneşten üretilirken, Türkiye bugünkü rakamlarla güneşi sıcak suya dönüştürerek yıllık yaklaşık 200 milyon dolar enerji tasarrufu sağlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği (ENVER) Derneği'nin ortaklaşa yapmış olduğu 'Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi' çalışması kapsamında hane halkının güneş kolektörü kullanım eğilimi de ölçüldü. Bu kapsamda güneş enerjisi kolektörü kullanmayan hane halkının yüzde 53,3'ünün haberdar olmadığı ve faydasını bilmediği, 4 yıla kadar kurmayı düşünenler ile güneş enerjisi kollektör pazarının yüzde 25 daha büyüyeceği öngörülüyor."'GÜNEŞ ENERJİSİ KURULU GÜCÜMÜZ 6 BİN MEGAWATTI AŞTI'Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez ise şunları kaydetti: "Güneş enerjisi kurulu gücü ve güneşten elektrik üretimi konusunda son yıllarda ciddi bir atak yaptık. Özellikle lisanssız üretimin bugün yüzde 90'ından fazlasını güneş enerjisi santralleri oluşturuyor. Esasında Anadolu'da güneş enerjisinden sıcak su elde etmek için çatılara kurulan güneş kolektörleri oldukça yaygın. Bu kültürün bir sonucu olarak Türkiye'nin bu konuda dünya üçüncüsü olması şaşırtıcı bir sonuç değil. Amacımız bunu bir sonraki aşamaya taşıyarak çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili ortaya çıkarmak. Hanelerde otellerde, hastanelerde, kamu kurumlarında, okullarda, tarlalarda, sanayi kuruluşlarında çatıların güneş panelleriyle parlamasını istiyoruz."'74 YARIŞMA DÜZENLEYECEĞİZ'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 6 bin megawattı aştığını belirterek, "Her yıl yapmayı hedeflediğimiz bin megawatt'lık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yarışmalarıyla güneşin toplam enerji portföyü içerisindeki payını da artıracağız. Son iki yılda yapılan toplam kurulu güç yatırımlarına baktığımızda güneş bin 547 megawatt ile ilk sırada geliyor. Bunda özellikle lisanssız üretimdeki üst limitin 5 megawatta çıkarılması, vergiden muaf bir sistemin getirilmesi ve üretilen elektriğin öz tüketiminin fazlasının satılması önemli bir yer tutuyor. Şimdi önümüzde Mini YEKA-GES yarışmalarımız olacak.  Mini YEKA'larla yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 megawatt arasında değişen 74 yarışma düzenleyeceğiz. Böylece ülkemizin dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine dahil olmasını sağlayacağız" dedi. 


Kaynak: DHA

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