: Bakan Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de...

24.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde konuştu. Bakan Dönmez konuşmasında "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: AA

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