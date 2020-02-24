Bakan Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de...
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Bakan Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde konuştu.

24.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:32
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , İstanbul'da "3. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde konuştu. Bakan Dönmez konuşmasında "Üçüncü sondaj gemisini 'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de...
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