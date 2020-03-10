Bakan Dönmez: "TÜVEK ile maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni'nde konuştu.
10.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bakan Dönmez: "TÜVEK ile maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini...