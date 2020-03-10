Bakan Dönmez: "TÜVEK ile maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni'nde konuştu.