Bakan dönmez: türkiye ve rusya enerji alanında güçlü bir ilişkiye sahip

02.10.2019 21:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'dati oturumda yaptığı konuşmada yenilenebilir enerjinin öneminin arttığını belirtek, "Türkiye ve Rusya enerjide güçlü bir ilişkiye ve uzun süreli iş birliğine sahip. TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projeleri ilişkimizi üst seviyeye taşıyor. Bu projeler, Türkiye ve Rusya arasındaki karşılıklı güveni ve anlayışı gösteriyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus Enerji Haftası kapsamında Moskova'da düzenlenen 'Yenilenebilir Enerji Gelişiminde Küresel Engeller ve Trendler' isimli oturuma katıldı. katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir de konuşma yaptı. Dönmez, "Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin maliyetindeki düşüş, birçok politika koyucunun seçimini değiştiriyor. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında maliyet açısından rekabetçi hale geliyor" dedi.

Yenilenebilir enerji alanında ilerlemenin yanı sıra, karşılaşılan zorluklardan da bahseden Dönmez, "Bu zorlukların bir kısmı ise gelişmemiş piyasa koşulları, tutarsız düzenlemeler ve yetersiz altyapı gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle, başarılı sistem entegrasyonu ve enerji sektörünün yenilenebilir enerjinden yüksek kazanç sağlaması, politika yapıcılar için büyük önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ENERJİDE, 10 GİGAVAT GÜNEŞE, 10 GİGAVAT DA RÜZGARA YATIRIM'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin, enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmak için enerjide tedarik güvenliğini artırarak yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin şekilde yararlanması gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin 2016'ya kıyasla 2026'ya kadar, 10 gigavatlık ilave güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi işletmeye almayı hedeflediğini duyurdu.

Dönmez, Türkiye'nin, 2002 yılından bu yana enerji sektöründe önemli yatırımlar yaparak kritik bir rol üstlendiğini belirterek, "Örneğin, 2002'de başlayan liberalleşme sürecinden itibaren kurulu kapasitemiz 32 gigavattan, 91 gigavata çıktı. Bu ilave kapasitenin yüzde 49'u yenilenebilir enerji temelli oldu" dedi.

'TÜRKİYE VE RUSYA, ENERJİDE GÜÇLÜ BİR İLİŞKİYE SAHİP'

Dönmez, Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğine ilişkin, "Türkiye ve Rusya enerjide güçlü bir ilişkiye ve uzun süreli iş birliğine sahip. TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projeleri ilişkimizi üst seviyeye taşıyor. Bu projeler, Türkiye ve Rusya arasındaki karşılıklı güveni ve anlayışı gösteriyor. TürkAkım'ın yanı sıra, TANAP da bölgesel enerji politikamızın bir başka bel kemiği. İki proje de rota ve kaynak çeşitliliği sağlayarak Türkiye ile Avrupa'nın enerji tedarik güvenliğini artırıyor" dedi.

Kaynak: DHA