Bakan Dönmez, "Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi...

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyiz. Tarihimiz, ulusal bilincimiz, vatan ve memleket sevdamız buna hiçbir zaman müsaade etmez. Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz" dedi.

Doğal gaz ihtiyacını ithalatla karşılayan Türkiye, doğal gaz depolama faaliyetlerine ağırlık verdi. Bu kapsamda 'Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin temeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı törenle atıldı. Törende konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğal gazla ilgili yaşadığı sıkıntıları artık geride bıraktığını söyleyerek, "Türkiye 2000'li yılların başına kadar her yıl kış mevsimi geldiğinde büyük sancılar çeken bir ülkeydi. Gelişmiş bir doğal gaz altyapımız olmadığı için vatandaşlarımız, sanayicilerimiz sürekli bir tedirginlik içindeydi. Televizyonlarda, gazetelerde sürekli Türkiye'nin doğal gazı bitti, bu kış soğuk geçecek gibi haberler dönerdi. Bugün geldiğimiz noktada o dönemi acı tecrübelerle anıyoruz. Türkiye'nin her anlamda yaşadığı değişim ve dönüşüm enerji sektörüne, özelde de doğal gaz sektörüne pozitif yansıdı. Son yıllarda devreye aldığımız doğal gaz depolama, FSRU, LNG yatırımları ile TANAP, TürkAkım gibi uluslararası boru hatları sayesinde bugün Türkiye doğal gaz arz meselesi defterini tamamen kapatmıştır" dedi.

"Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 81 ilimizin tamamı ve 516 yerleşim yerini doğal gazla buluşturduk"

Türkiye'nin doğal gaz kaynaklarının zengin olmadığını hatırlatan Dönmez, bu durumun Türkiye'nin ihracat yapmasına engel olmadığını söyledi. Dönmez, "Ortalama günlük 250 milyon metreküp tüketime karşılık bugün sisteme yaklaşık 300 milyon metreküpün üzerinde gaz verebilen bir altyapıya sahibiz. İnşallah yakın zamanda bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu kış biliyorsunuz doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı. Ancak bu rekor artışı yaptığımız yatırımlar sayesinde hiçbir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşıladık. Dağıtımda da geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 81 ilimizin tamamı ve 516 yerleşim yerini doğalgazla buluşturduk. Türkiye doğal gazda kaynak zengini bir ülke değil. Ancak bu bizim ihracatçı bir ülke olmayacağımız anlamına gelmiyor. Bugün dünyada ülkesinde petrol ve doğal gaz olmamasına rağmen dünyanın en büyük şirketlerinin hep bu ülkelerden çıktığını görüyorsunuz. Bunun tek bir sebebi var, o da uzun dönemli planlama, serbest piyasa yapısı ve öngörü" şeklinde konuştu.

"2021 yılında projenin ilk etabını tamamlamış olacağız"

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin tamamlanmasının ardından tuz mağaralarının (kaverna) kapasitesinin artacağını vurgulayan Dönmez, "Tuz Gölü tamamlandığında her biri ortalama 630 bin ila 780 bin metreküp kapasiteli 52 tuz mağarası toplam kapasitesi 5,4 milyar Sm3 olacak. 2011'de başladığımız 1,2 milyar Sm3 kapasiteli ilk 12 tuz mağarasının yapım inşası devam ediyor. Projenin bir kısmını tamamladık ve ilk gaz dolumunu 2017'de yaptık. Bugün 680 milyon Sm3 depolama ve 20 milyon Sm3/gün geri üretim kapasitesiyle tesisimiz halihazırda işletme halinde. 2021 yılında da inşallah 12 kavernanın tamamına erişeceğiz ve böylece projemizin 1,2 milyar Sm3'lük ilk etabını da tamamlamış olacağız" diyerek yüklenici firmalara teşekkür etti.

"Doğu Akdeniz meselesi 82 milyonun meselesidir"

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama ve Genişletme Projesi'nin finansmanının tamamını Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası tarafından verilen 2 milyar dolarlık krediyle karşılandığını söyleyen Dönmez, Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlara da dikkat çekti. Dönmez, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı faaliyetlerine karşı yaptırım tehdidi savunanlara karşı en güzel cevaplardan birisi de işte bugün burada. Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyiz. Tarihimiz, ulusal bilincimiz, vatan ve memleket sevdamız buna hiçbir zaman müsaade etmez. Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz. Bizimle iş yapmak, dost olmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman husumeti besleyen, körükleyen bir ülke olmadık. Her zaman yapıcı adımlar attık. Ancak bu yaptığımızı atalet olarak algılayanlar varsa onlar da şunu bilsin ki gereken neyse onu yapmaktan da hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyiz. Doğu Akdeniz sadece bizim bakanlığımızın ya da ilgili bakanlıkların meselesi değildir. Bu mesele topyekün 82 milyonun meselesidir. Bir memleket meselesidir. Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'nin varlığından rahatsız olanlara karşı Türkiye'nin varoluş mücadelesidir. Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir" şeklinde konuştu.

"Hedeflerimizin üzerine çıkacağız"

Tuz Gölü ile birlikte genişletme projesi devam eden Silivri Doğal Gaz Depolama Projesi de tamamlandığında Türkiye'nin toplamda 11 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşacağının altını çizen Dönmez, "Bir hedef koymuştuk biliyorsunuz; 2023 yılında yıllık tükettiğimiz doğal gazın yüzde 20'sini depolamak. İnşallah mevcut projelerimizle birlikte yeni yatırımlarımızla da bu hedefimize ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Hatta hedefimizin üzerine bile çıkacağımıza inanıyorum. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisimiz bölge ile uyumlu, bulunduğu coğrafyaya hayat veren, yenileyen, çevre dostu bir proje. Tesisimiz kendi elektrik ihtiyacının yüzde 60'ını birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz güneş enerjisi santralinden karşılayacak. İnşallah güneş enerjisi santralimizin tamamını 2021 yılında devreye alacağız ve böylece ihtiyaç duyulan elektriğin tamamını GES vasıtasıyla karşılayacağız" dedi.

"Konya Ovası bir vaha olacak"

Bakan Dönmez, Tuz Gölü projesinin bitki ve hayvan habitatını koruma anlamında da önemli olduğunu vurguladı. Bölgenin Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapan yer olduğunu belirten Dönmez, "Projeyle birlikte tuzlu su deşarjının başladığı 2014'ten bu yana flamingo nüfusu düzenli olarak artmaya başladı. 2016'larda yaklaşık 10 bin olan sayı bugün 13 binlere kadar ulaştı. Ayrıca sahadaki ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında da 2 bin 500 ağacımızı toprakla buluşturduk. Ekim ve Kasım döneminde dikilecek 5 bin 500 ağaçla birlikte bu sayıyı 8 bine çıkaracağız. Konya Ovası hep kıraç topraklarıyla bilinir ancak ağaçlandırma çalışmalarımızla birlikte inşallah burada adeta bir vaha oluşacak" diye konuştu.

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ise, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin dünyanın en büyük depolama projesi olduğunu söyledi. Özcan, "2019 yılında yatırımlarımızdan en büyük payı alan ve Avrupa'da bu alandaki en büyük yatırım olan tesisimiz yerin 1 buçuk kilometre altında açılmakta olan tuz kuyularının içine tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ve fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp arasında değişen toplam 52 tuz mağarasından oluşmaktadır. 2023 yıl sonu itibariyle toplam 5.4 milyar metreküplük bir depolama hacmine, 40 milyon metreküplük enjeksiyon hacmine ve 80 milyon metreküplük bir gelir kapasitesine sahip olacağız" dedi.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın yanı sıra, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi H. E. Deng Li, Aksaray Valisi Ali Mantı ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Kaynak: İHA