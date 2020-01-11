Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tek çinko metal üretimini yapacak tesisimizin hayırlar getirmesini...
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Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tek çinko metal üretimini yapacak tesisimizin hayırlar getirmesini...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (1) SİİRT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

11.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:07
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'in kürsüye çıkışı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (1) SİİRT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tek çinko metal üretimini yapacak tesisimizin hayırlar getirmesini...
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