Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tek çinko metal üretimini yapacak tesisimizin hayırlar getirmesini...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (1) SİİRT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı.
11.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkışı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (1) SİİRT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)
Kaynak: AA