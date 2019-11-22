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Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını...

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir.

22.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:51
Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek 'deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla, gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Konuya yaklaşımımız her zaman Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelebilmesi yönündedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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